Верстка буклета из 8 полос

Надо сверстать мини буклет А5 или квадрат. Это иллюстрированный каталог фирмы, кот занимается украшением интерьеров и фасадов к новому году. Есть тех задание , где описаны наши пожелания к каждому разделу. Есть фотографии для размещения. Есть идея и фотоматериал для заглавной страницы. Надо сверстать и подготовить к печати. Так же рассмотрим предложения по печати каталога в количестве 200 штук.