Нарисовать несложный дизайн биг-борда. 8*4 метра. вертикальный. Плачу 30 у.е. На утро.
Верстка каталога
Необходимо сверстать каталог 300 полос по утвержденной дизайн концепции. Принципиальна важна работа в офисе заказчика (центр Москвы, рядом с метро).
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