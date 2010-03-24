Простой дизайн бигборда.Срочно!

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт25 заявок321 просмотр

Нарисовать несложный дизайн биг-борда. 8*4 метра. вертикальный. Плачу 30 у.е. На утро.

15 лет назад
andypoll
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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