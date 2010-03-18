Дизайн-макет конверта и сертификата

Необходим дизайн-макет конверта + сертификата услуг по аналогии с приложенным примером к этому проекту. Главная цель: ощущение дорого, стильно, красиво. Удалось найти максимально похожий пример (в приложении)

размер сертификата 16см ширина / 10см высота. Двухсторонний. С одной стороны лого в рисованном окне (+ надпись "подарочный сертификат") и сетка по аналогии с приложенным примером. С обратной стороны текст сертификата темно-синим по кремовому. Шрифт Helios (в приложении). Цвета: кремовый и темно синий (CMYK: 100/60/0/45). дизайн окна и декор элементы хотелось бы увидеть 2-3 варианта. рамка лицевой стороны сертификата около 30мм - 50мм темно-синяя. Лого в кореле в приложении.

конверт 17 см ширина / 11 см высота / 50мм глубина. Макет необходимо сделать реальным, чтобы в типографии справились. конверт сворачивается как в примере. цвет конверта снаружи темно синий. задняя цельная стенка, на внешней стороне серебром логотип. закрытый конверт обвязан серебрянной атласной лентой (буду рад предложенным вариантам завязывания и использования ленты в конверте). 4 закругленных языка закрывают конверт с обратной стороны (готов рассмотреть другой более удачный вариант устройства конверта). Внутренний цвет конверта кремовый. После открытия конверта и выемки сертификата, на задней внутренней стенке конверта слоган темно-синим по центру:

РОМАНТИЧНО

ЭМОЦИОНАЛЬНО

НАВСЕГДА