Необходимо разработать дизайн макета 5 коробок. Продукция системы очистки воды. Каждая коробка должна быть отличной по стилю от предыдущей. Общим для всех коробок будет логотип. Жду Ваших предложений ...
Дизайн еврофлаера (210х100) Срочно!
Нужно сделать дизайн еврофлаера для ювелирного магазина. В наличии есть текст и основные графические материалы которые должны там присутствовать.
Обращаться только тем кто имеет опыт дизайна печатной продукции (то есть обязательны знания по подготовке макета для печати).
Дизайн нужно сделать до конца сегодняшнего дня, возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем.
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