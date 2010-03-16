Дизайн еврофлаера (210х100) Срочно!

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки304 просмотра

Нужно сделать дизайн еврофлаера для ювелирного магазина. В наличии есть текст и основные графические материалы которые должны там присутствовать.

Обращаться только тем кто имеет опыт дизайна печатной продукции (то есть обязательны знания по подготовке макета для печати).

Дизайн нужно сделать до конца сегодняшнего дня, возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем.

15 лет назад
backabot
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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