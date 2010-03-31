Каравай

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Завершен13 заявок318 просмотров

- потрібно розробити рекламу весільних караваїв;

- даю фото + текст;

- можна добавляти свої фото;

- термін до 22.03.10;

15 лет назад
Romawka18
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

designer2582
Марина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$20
2 дня
Робота зделана качествеенно и быстро))))))))))))))))))))

Заявки фрилансеров

designer2582
Марина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад