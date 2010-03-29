1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны: -страница для документов -буклет информативный -визитная карточка -почтовый конверт 2) внедрить контактная информация на готовые ...
Макет рекламного баннера в журнал
Здравствуйте.
Необходимо сделать макет рекламного баннера в журнал.
Пожалуйста, в предложении укажите ссылку на свое портфолио.
Все исходники (логотип, текст) и ТЗ вышлем после просмотра портфолио.
На выходе - макет в векторе.
Оплата WM/ЯД, предоплата 30% либо через сервис безопасных сделок.
Работа должна быть выполнена до 23 марта.
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