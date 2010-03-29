Макет рекламного баннера в журнал

Очень приятное сотрудничество. Задача была поставлена четко, но, в то же время, фантазия не была ограничена. Интересный проект. Заказчиком была переведена предоплата, хотя не настаивали на ней. Окончательный расчет также получили досрочно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.