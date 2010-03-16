1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны: -страница для документов -буклет информативный -визитная карточка -почтовый конверт 2) внедрить контактная информация на готовые ...
Рекламная листовка А5
Рекламная листовка формата А5 для интернет-провайдера.
Подробности в прикреплённом файле.
Заявки фрилансеров
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