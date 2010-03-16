Макет 2 визиток

Есть Готовая концепт брошюры Лицевая и задняя страницы. (В приложении) Заказчиком данный концепт уже утвержден,фрилансер, кто делал по неизвестным причинам пропал, а сроки горят и необходимо предоставить заказчику уже внутренние страницы на утверждения. ...