Внести небольшие изменения в тиф файл. Сейчас.

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок306 просмотров

Ребята, очень нужна помощь, прямо сейчас

Две фотки в тифке нужно заменить на другие две.

ничего искать не надо, фото есть, просто заменить в макете одно фото на другое и минимально обработать их

заплачу ЯД или на мобильный, вебмани в наличии сейчас нет.

предложения скрыты

Очень жду.

С уважением, Диана

ICQ 347-133-618

[email protected]

15 лет назад
just_do
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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