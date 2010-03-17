Внести небольшие изменения в тиф файл. Сейчас.

Ребята, очень нужна помощь, прямо сейчас

Две фотки в тифке нужно заменить на другие две.

ничего искать не надо, фото есть, просто заменить в макете одно фото на другое и минимально обработать их

заплачу ЯД или на мобильный, вебмани в наличии сейчас нет.

предложения скрыты

Очень жду.

С уважением, Диана

ICQ 347-133-618

[email protected]