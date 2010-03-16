Визитка (макет)

Необходимо сделать макет визиток, вот информация, которая должна быть в визитке (визитка должна быть двусторонняя, т.е. на русском и английском языках):

1) Русский вариант:

Генеральный директор

Ищенко Олег Петрович

Почтовый адрес: 141426, Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево-1, а/я 129 (вместо Московская область можно сделать М.О., если не будет влезать)

Тел./факс: +7 (495) 50-484-50

Тел. моб.: +7 (926) 278-38-78

ICQ: 246-381-949

Skype: cargo_center

[email protected]

www.cargo-center.ru

2) Английский вариант:

General Director

Ishchenko Oleg P.

Post address: 141426, Moscow region, Khimki, airport Sheremetyevo-1, P.O. Box 129

Tel./fax: +7 (495) 50-484-50

Tel. mob.: +7 (926) 278-38-78

ICQ: 246-381-949

Skype: cargo_center

[email protected]

www.cargo-center.ru

P.S.: в приложении - логотип.