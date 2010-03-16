Необходимо разработать дизайн макета 5 коробок. Продукция системы очистки воды. Каждая коробка должна быть отличной по стилю от предыдущей. Общим для всех коробок будет логотип. Жду Ваших предложений ...
Визитка (макет)
Необходимо сделать макет визиток, вот информация, которая должна быть в визитке (визитка должна быть двусторонняя, т.е. на русском и английском языках):
1) Русский вариант:
Генеральный директор
Ищенко Олег Петрович
Почтовый адрес: 141426, Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево-1, а/я 129 (вместо Московская область можно сделать М.О., если не будет влезать)
Тел./факс: +7 (495) 50-484-50
Тел. моб.: +7 (926) 278-38-78
ICQ: 246-381-949
Skype: cargo_center
2) Английский вариант:
General Director
Ishchenko Oleg P.
Post address: 141426, Moscow region, Khimki, airport Sheremetyevo-1, P.O. Box 129
Tel./fax: +7 (495) 50-484-50
Tel. mob.: +7 (926) 278-38-78
ICQ: 246-381-949
Skype: cargo_center
P.S.: в приложении - логотип.
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