Визитка (макет)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт33 заявки495 просмотров

Необходимо сделать макет визиток, вот информация, которая должна быть в визитке (визитка должна быть двусторонняя, т.е. на русском и английском языках):

1) Русский вариант:

Генеральный директор

Ищенко Олег Петрович

Почтовый адрес: 141426, Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево-1, а/я 129 (вместо Московская область можно сделать М.О., если не будет влезать)

Тел./факс: +7 (495) 50-484-50

Тел. моб.: +7 (926) 278-38-78

ICQ: 246-381-949

Skype: cargo_center

[email protected]

www.cargo-center.ru

2) Английский вариант:

General Director

Ishchenko Oleg P.

Post address: 141426, Moscow region, Khimki, airport Sheremetyevo-1, P.O. Box 129

Tel./fax: +7 (495) 50-484-50

Tel. mob.: +7 (926) 278-38-78

ICQ: 246-381-949

Skype: cargo_center

[email protected]

www.cargo-center.ru

P.S.: в приложении - логотип.

15 лет назад
MosCowBoy177
Олег 
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

amiX
Влад 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

amiX
Влад 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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