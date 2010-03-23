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Дизайн бигборда 6х3 метра на базе эскиза заказчика
Необходимо разработать дизайн бигборда 3х6 метров для последующей печати (требования к исходникам от печатающей компании будут высланы). Эскиз дизайна приложен к данному проекту. Подробнее о проекте - euro9.info и в ппереписке. Главное что требуется - кратчайший срок исполнения, при сохранении качества дизайна макета. При подаче заявки обязательно указывать ссылку на Ваше портфолио.
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