Дизайн папки

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Закрыт16 заявок338 просмотров

Разработка дизайна папки для фирмы продающей оборудование для прачечных и химчисток. Должно быть очень лаконично, просто и со вкусом))

15 лет назад
lenitawell
Елена 
60 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$30
4 дня

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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