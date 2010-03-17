Сверстать книжку

Здравствуйте!

Планируется электронная книга о декораторских техниках.

Есть огромный вордовский файл, в котором собраны мастер-классы различных авторов с абсолютно некнижным форматированием, причем для каждого мастер-класса оно разное. Требуется привести все это безобразие к единому виду, желательно , чтобы конечный результат был похож на книгу приятную для прочтения, с оглавлением.

Сам файл огромен, если вы захотите с ним ознакомиться - http://beauty-light.ru/book.rar

там некоторая информация пока отсутствует, но хотелось бы, чтобы место для нее также было предусмотрено. (это я имею ввиду Информацию об авторе и их фото)

Жду ваших предложений по срокам и цене.