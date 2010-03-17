Здравствуйте! Планируется электронная книга о декораторских техниках. Есть огромный вордовский файл, в котором собраны мастер-классы различных авторов с абсолютно некнижным форматированием, причем для каждого мастер-класса оно разное. Требуется привести все это безобразие к ...
Макет каталога цветочных оформлений
Задача
1. Сделать срочно макет каталога цветочных оформлений
2. Делаем дизайн титульного листа
Пишем - "Украшение свадеб, праздников, торжественных мероприятий"
"КАТАЛОГ", "Интербукет"
"Уже 15 лет мы украшаем праздники цветами, превращая каждый из них в незабываемое событие"
Ставим картинку, делаем колонтитулы,которые повторяются на внутренних листах
3.Делаем дизайн внутренних листов/ Повторяем колонтитулы,размещаем фотографии.
Заявки фрилансеров
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