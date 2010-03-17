Задача 1. Сделать срочно макет каталога цветочных оформлений 2. Делаем дизайн титульного листа Пишем - "Украшение свадеб, праздников, торжественных мероприятий" "КАТАЛОГ", "Интербукет" "Уже 15 лет мы украшаем праздники цветами, ...
Редактирование дизайн макетов корпоративного стиля
I) Исходные материалы
1) корпоративный стиль готов, но нуждается в несколько мелких изменении
2) есть исходники в CDR с информации
3) есть исходники в PSD (если индивидуально понадобиться)
4) в комплекте есть шаблон страницы, визитная карточка, конверт, логотип
II) Нужные изменения
1) на шаблоне страницы нужно увеличивать названии фирмы и контактные данные, при этом придется увеличивать полоска на которой находятся данные контакта, с возможностью передвижении близких элементов
2) на конверт нужно увеличивать названии фирмы и контактные данные, при этом придется увеличивать полоска на которой находятся данные контакта, с возможностью передвижении близких элементов
3) есть 3 варианта визитных карточек, также нужно увеличивать контактные данные, при этом придется увеличивать полоска на которой находятся данные контакта, с возможностью передвижении близких элементов, менять местами названии фирмы и должности сотрудника
III) Информация
1) возможно будут несколько версии оформлении, исходя из того что сотрудники посмотрят и прокомментируют вид полученных результатов, по этому возможно появится мнении и возможны новые рекомендации, в любом случае все комментарии будут в рамки вышеуказанных пунктов и редактирования дизайна или другие более сложные изменении не появиться
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте! Планируется электронная книга о декораторских техниках. Есть огромный вордовский файл, в котором собраны мастер-классы различных авторов с абсолютно некнижным форматированием, причем для каждого мастер-класса оно разное. Требуется привести все это безобразие к ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт15 лет назад
Разработка дизайна папки для фирмы продающей оборудование для прачечных и химчисток. Должно быть очень лаконично, просто и со вкусом))Закрыт15 лет назад
Ребята, очень нужна помощь, прямо сейчас Две фотки в тифке нужно заменить на другие две. ничего искать не надо, фото есть, просто заменить в макете одно фото на другое и минимально ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн бигборда 3х6 метров для последующей печати (требования к исходникам от печатающей компании будут высланы). Эскиз дизайна приложен к данному проекту. Подробнее о проекте - euro9.info и в ппереписке. Главное что требуется - ...Завершен15 лет назад
- $25
Необходимо сделать макет визиток, вот информация, которая должна быть в визитке (визитка должна быть двусторонняя, т.е. на русском и английском языках): 1) Русский вариант: Генеральный директор Ищенко Олег Петрович ...Закрыт15 лет назад
- $70
Сверстать цветной буклет формата А5, 16 полос. Времени 1-2 дня. Делать строго в Corel не старше X3 - приоритет. Можно в Quark (лучше в 5) Если есть похожие примеры пришлите на почту. ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн еврофлаера для ювелирного магазина. В наличии есть текст и основные графические материалы которые должны там присутствовать. Обращаться только тем кто имеет опыт дизайна печатной продукции (то есть обязательны знания по подготовке ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Здравствуйте. Необходимо сделать макет рекламного баннера в журнал. Пожалуйста, в предложении укажите ссылку на свое портфолио. Все исходники (логотип, текст) и ТЗ вышлем после просмотра портфолио. На выходе - макет в ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать макет 2 визиток. 1ая визитка двухсторонняя.(есть пример желаемого изображения на визитке оно будет прикреплено) 2ая визитка- есть изображение из которого нужно сделать фон и ...Закрыт15 лет назад