Редактирование дизайн макетов корпоративного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок371 просмотр

I) Исходные материалы

1) корпоративный стиль готов, но нуждается в несколько мелких изменении

2) есть исходники в CDR с информации

3) есть исходники в PSD (если индивидуально понадобиться)

4) в комплекте есть шаблон страницы, визитная карточка, конверт, логотип

II) Нужные изменения

1) на шаблоне страницы нужно увеличивать названии фирмы и контактные данные, при этом придется увеличивать полоска на которой находятся данные контакта, с возможностью передвижении близких элементов

2) на конверт нужно увеличивать названии фирмы и контактные данные, при этом придется увеличивать полоска на которой находятся данные контакта, с возможностью передвижении близких элементов

3) есть 3 варианта визитных карточек, также нужно увеличивать контактные данные, при этом придется увеличивать полоска на которой находятся данные контакта, с возможностью передвижении близких элементов, менять местами названии фирмы и должности сотрудника

III) Информация

1) возможно будут несколько версии оформлении, исходя из того что сотрудники посмотрят и прокомментируют вид полученных результатов, по этому возможно появится мнении и возможны новые рекомендации, в любом случае все комментарии будут в рамки вышеуказанных пунктов и редактирования дизайна или другие более сложные изменении не появиться

15 лет назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

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