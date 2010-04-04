I) Исходные материалы 1) корпоративный стиль готов, но нуждается в несколько мелких изменении 2) есть исходники в CDR с информации 3) есть исходники в PSD (если индивидуально понадобиться) 4) в комплекте ...
Визитка для Different
Необходимо сделать работающую визитную карточку для компании, занимающейся изготовлением и продвижением сайтов.
Примерный формат и стиль:
http://floomby.ru/content/QOpk9IVlk9/
http://floomby.ru/content/liP1SM4HtE/
http://floomby.ru/content/9tfc14MIEO/
http://floomby.ru/content/UVynSMITHk/
На визитке должен быть логотип (есть готовый), Имя, должность, контактные данные (телефон, е-меил, сайт).
Текст должен хорошо читаться. Карточка должна быть эффектной и запоминающейся, выделяться у потенциального клиента из кучи подобных.
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