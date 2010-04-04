Визитка для Different

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен31 заявка369 просмотров

Необходимо сделать работающую визитную карточку для компании, занимающейся изготовлением и продвижением сайтов.

Примерный формат и стиль:

http://floomby.ru/content/QOpk9IVlk9/

http://floomby.ru/content/liP1SM4HtE/

http://floomby.ru/content/9tfc14MIEO/

http://floomby.ru/content/UVynSMITHk/

На визитке должен быть логотип (есть готовый), Имя, должность, контактные данные (телефон, е-меил, сайт).

Текст должен хорошо читаться. Карточка должна быть эффектной и запоминающейся, выделяться у потенциального клиента из кучи подобных.

15 лет назад
MaCruS
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством с Сергеем доволен, вполне адекватный человек. Компетентный в вопросах по изготовлению визитных карточек, знает технологические моменты. Делает довольно оперативно и в срок. В процессе работы были предоставлены несколько хороших вариантов макета визитки, но, к сожалению, из-за специфичности требований не один вариант не подошел. Рад знакомству! Спасибо!
Получилось интересное сотрудничество, хороший понимающий заказчик.

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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