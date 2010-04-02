Нарисовать рекламный плакат

Приветствую!

Нужно нарисовать информационный плакат на тематику - сигнализация для дома, безопасность.

Текст и описание что там должно быть, а так же фотки самой сигнализации я предоставлю.

Размер - 100х150 см.

Стилистика плаката - схематичная, т.е. не нужно размещать на нём фотки сигнализации, но нужно схематично нарисовать что входит в комплект и какая функция у того или иного устройства.

Пример того как это будет выглядеть прикладываю.

По срокам чем скорее, тем лучше.