Нарисовать рекламный плакат

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок284 просмотра

Приветствую!

Нужно нарисовать информационный плакат на тематику - сигнализация для дома, безопасность.

Текст и описание что там должно быть, а так же фотки самой сигнализации я предоставлю.

Размер - 100х150 см.

Стилистика плаката - схематичная, т.е. не нужно размещать на нём фотки сигнализации, но нужно схематично нарисовать что входит в комплект и какая функция у того или иного устройства.

Пример того как это будет выглядеть прикладываю.

По срокам чем скорее, тем лучше.

15 лет назад
Dagaseo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

moloham
Елена 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
4 дня
Всё отлично нарисовано, вовремя и красиво.
Отличный заказчик! Четко сформулированная задача, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать с Вами!

Заявки фрилансеров

moloham
Елена 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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