Имиджевый плакат и флеш ролик

Для сотрудничества с печатным изданием требуется дизайнер (или дизайнеры, дизайнерши) который умеет:

- Сделать для нас имиджевый плакат для распространения в маршрутках.

- Сделать для нас имиджевый .

Вы должны также проживать в Днепропетровске, ну или вам не должно быть в лом к нам приехать на разговор.

С финансами у нас туго, потому очень много не заплатим, что просим учитывать. За ролик готовы заплатить 600 гривен, за плакат по договоренности.