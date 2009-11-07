Монтаж видео.

Все материалы можно скачать по ссылке www.download.asfadel.kz/rol.rar Там имеется готовый 30 сек аудиоролик, картинки, тексты и логотипы спонсоров. Из всего этого надо сделать хороший видеоролик для телевиденья. Срок-до конца этой недели. Было бы здорово представить сразу вариант сюжета ...