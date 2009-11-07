Монтаж видео.

Хочу немного подредактировать видео,занимает пол часа...Пример можете посмотреть здесь http://video.i.ua/user/1067937/18301/87566/ Это просто видео презентация бизнеса.мне нужны небольшие дополнения, такие как -бегущая строка внизу , + плавная смена кадров,сначала и вконце поставить картинку...вобщем,по мелочам хочу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходим человек для работы по монтажу видео.
Требования:
- Проживание в Москве
- Опыт работы с видеомонтажом.
Оплата сдельная: от 1500 рублей за 1 час.
Телефон для связи: 8-925-741-80-01
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