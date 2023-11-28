Монтажер, відеомонтажер, Reels-maker

Необходимо поработать над красным фоном в видео. сделать его максимально приближенным к оттенку референса. при этом чтобы кожа человека практически не изменилась. прислать файл проекта и готовый ролик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ми шукаємо відео-монтажера/reels-мейкера, який буде відповідати за створення віральних відеороликів на тему технологій, бізнесу, мотивації тощо.
Формат відео як тут: https://www.tiktok.com/@adam.digital
Тобто беремо віральні теми та відео, адаптуємо їх під нас, створюємо контент на базі них, аудіо генеруємо.
Тематика контенту пов’язана з ІТ, AI, тому ви повинні розмовляти на "ти" з сучасними трендами та легко розбиратися в нових інструментах. Слово "промпт" не повинно вас лякати :)
Потрібно 30-60 відео, бюджет 500-1000$
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