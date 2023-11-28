Монтажер, відеомонтажер, Reels-maker

Ми шукаємо відео-монтажера/reels-мейкера, який буде відповідати за створення віральних відеороликів на тему технологій, бізнесу, мотивації тощо.

Формат відео як тут: https://www.tiktok.com/@adam.digital

Тобто беремо віральні теми та відео, адаптуємо їх під нас, створюємо контент на базі них, аудіо генеруємо.

Тематика контенту пов’язана з ІТ, AI, тому ви повинні розмовляти на "ти" з сучасними трендами та легко розбиратися в нових інструментах. Слово "промпт" не повинно вас лякати :)

Потрібно 30-60 відео, бюджет 500-1000$