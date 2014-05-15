Найти видео-уроки дизайна, рисунка

Нужен человек на постоянную удаленную работу. Как минимум: Photoshop, Illustrator, After Effects. Желательно: Flash, Premier, Sound Forge, 3d max (аналог). Нужно делать видеоинфографику, заставки на телчик, ролики в интернет… Примеры работ: http://youtu.be/4y_vyM81xOw http://youtu.be/vBz1DZ_Il9s http://youtu.be/4GBOnBojnoc http://youtu.be/NYEEpyhUZu8 http://youtu.be/EnRWLcKr8Ro http://youtu.be/uS5RL280ZNY https://www.behance.net/gallery/Syshia/13727417 https://www.behance.net/gallery/Cartoon-New-yaer-for-Kievstar/13693313
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен креативный творческий человек (желательно девушка) для поиска видео-уроков по заданным тематикам.
Оплату можно сделать через безпасную сделку или поэтапно.
Хотим сделать онлайн-курсы (набор видео-уроков) по тематикам:
1. Дизайн интерьера
2. Уроки рисования
3. Изготовление акксессуаров к летнему сезону своими руками
Эти 3 тематики обязательно.
Также можно еще 4-ю тематику (по Вашему желанию):
4. Флористика, ландшафтный дизайн
Найти нужно 31 шт. видео-уроков по каждой тематике (31*3шт, или 31*4шт, если 4-ю тематику возьмете).
Длина урока должна быть около 5 мин (3-9 мин). Если нашли более длинное - нарежем его, Ваша задача - точки нарезки предоставить.
Важно: нужно не менее 31 видео по каждой тематике. т.е если найдете всего по 10 видео из каждой тематики, это не считается выполненной работой.
Где искать: в гугле, яндексе, ютубе, яндекс видео, видео mail ру, vimeo.com, видео vkontakte, и ссылкам в документе ниже, и в других местах
Ключевики для поиска и ссылки на источники видео: https://www.dropbox.com/s/dydvtcza3m3hijr/Key_Words_Links.txt
Возможно что-то есть на торрентах - но их слишком долго качать обычно.
Требования к видео: https://www.dropbox.com/s/8u82rdun69bthwf/Trebovania.txt
Результат представьте в подобной табличке: https://www.dropbox.com/s/pa9xzb6yyr5uq55/interior.doc
Оплата Вам за каждое принятое видео:
1. По дизайну интерьера/флористике, ландшафтному дизайну - 40 руб
2. Уроки рисования - 25 руб (тк источник где брать видео указан выше)
3. Изготовление акксессуаров к летнему сезону своими руками - 30 руб
Пишите:
1. Опыт
2. Цену за 1 видео
3. Когда сможете приступить к поиску видео
4. В какой срок рассчитываете завершить работу
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