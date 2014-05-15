Найти видео-уроки дизайна, рисунка

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Нужен креативный творческий человек (желательно девушка) для поиска видео-уроков по заданным тематикам.

Оплату можно сделать через безпасную сделку или поэтапно.

Хотим сделать онлайн-курсы (набор видео-уроков) по тематикам:

1. Дизайн интерьера

2. Уроки рисования

3. Изготовление акксессуаров к летнему сезону своими руками

Эти 3 тематики обязательно.

Также можно еще 4-ю тематику (по Вашему желанию):

4. Флористика, ландшафтный дизайн

Найти нужно 31 шт. видео-уроков по каждой тематике (31*3шт, или 31*4шт, если 4-ю тематику возьмете).

Длина урока должна быть около 5 мин (3-9 мин). Если нашли более длинное - нарежем его, Ваша задача - точки нарезки предоставить.

Важно: нужно не менее 31 видео по каждой тематике. т.е если найдете всего по 10 видео из каждой тематики, это не считается выполненной работой.

Где искать: в гугле, яндексе, ютубе, яндекс видео, видео mail ру, vimeo.com, видео vkontakte, и ссылкам в документе ниже, и в других местах

Ключевики для поиска и ссылки на источники видео: https://www.dropbox.com/s/dydvtcza3m3hijr/Key_Words_Links.txt

Возможно что-то есть на торрентах - но их слишком долго качать обычно.

Требования к видео: https://www.dropbox.com/s/8u82rdun69bthwf/Trebovania.txt

Результат представьте в подобной табличке: https://www.dropbox.com/s/pa9xzb6yyr5uq55/interior.doc

Оплата Вам за каждое принятое видео:

1. По дизайну интерьера/флористике, ландшафтному дизайну - 40 руб

2. Уроки рисования - 25 руб (тк источник где брать видео указан выше)

3. Изготовление акксессуаров к летнему сезону своими руками - 30 руб

Пишите:

1. Опыт

2. Цену за 1 видео

3. Когда сможете приступить к поиску видео

4. В какой срок рассчитываете завершить работу

10 лет назад
Best_employer_
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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