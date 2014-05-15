Специалист по инфографике

Есть несколько видео с камеры с катания в горах на сноуборде, нужно смонтировать ролик полторы - две минуты с наложенным аудио рядом. Полное ваше творчество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек на постоянную удаленную работу.
Как минимум: Photoshop, Illustrator, After Effects.
Желательно: Flash, Premier, Sound Forge, 3d max (аналог).
Нужно делать видеоинфографику, заставки на телчик, ролики в интернет…
Примеры работ:
https://www.behance.net/gallery/Syshia/13727417
https://www.behance.net/gallery/Cartoon-New-yaer-for-Kievstar/13693313
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