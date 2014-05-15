Специалист по инфографике

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок389 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек на постоянную удаленную работу.

Как минимум: Photoshop, Illustrator, After Effects.

Желательно: Flash, Premier, Sound Forge, 3d max (аналог).

Нужно делать видеоинфографику, заставки на телчик, ролики в интернет…

Примеры работ:

http://youtu.be/4y_vyM81xOw

http://youtu.be/vBz1DZ_Il9s

http://youtu.be/4GBOnBojnoc

http://youtu.be/NYEEpyhUZu8

http://youtu.be/EnRWLcKr8Ro

http://youtu.be/uS5RL280ZNY

https://www.behance.net/gallery/Syshia/13727417

https://www.behance.net/gallery/Cartoon-New-yaer-for-Kievstar/13693313

10 лет назад
avshulgin
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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