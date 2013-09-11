Нарезка видео.

Нужен рекламный видеоролик для сайта. Пример. http://www.youtube.com/watch?v=_qVmx7YK4Vk Шаблон After Effect (можете предложить другой) http://videohive.net/item/music-festival/4446255
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я в неделю снимаю около 10-15 роликов в свой Видео блог
Средняя длина видео 3 минуты
пример не обработанного видео
Что нужно делать
1. Удалить шумы
2. Нарезать видео (в одном видео около 5-7 переходов есть) Что это значит. Я рассказываю о чем то рассказываю. потом делаю паузу. Перехожу в другое расположение относительно камеры. И продолжаю говорить уже новую часть текста. Удалить нужно эти переходы. Когда я молчу или перехожу.
3. На видео наложить водяной знак. который будет дан
4. Основные тезисы. Которые я говорю Надо добавить на видео текстом. Они появились когда я это говорю и они ушли когда я рассказал.
На одно видео у меня ушло в первый раз 40 минут. У среднего уровня человека уйдет около 20 минут на видео.
в час 5 видео по моим расчетам можно сделать.
Платить могу из расчета 5 уе за час труда. 3 видео = 5уе прмерно
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