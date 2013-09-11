Нарезка видео.

$250
ВидеомонтажЗакрыт8 заявок253 просмотра
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Я в неделю снимаю около 10-15 роликов в свой Видео блог

Средняя длина видео 3 минуты

пример не обработанного видео

http://youtu.be/XYHNV86Xh84

Что нужно делать

1. Удалить шумы

2. Нарезать видео (в одном видео около 5-7 переходов есть) Что это значит. Я рассказываю о чем то рассказываю. потом делаю паузу. Перехожу в другое расположение относительно камеры. И продолжаю говорить уже новую часть текста. Удалить нужно эти переходы. Когда я молчу или перехожу.

3. На видео наложить водяной знак. который будет дан

4. Основные тезисы. Которые я говорю Надо добавить на видео текстом. Они появились когда я это говорю и они ушли когда я рассказал.

На одно видео у меня ушло в первый раз 40 минут. У среднего уровня человека уйдет около 20 минут на видео.

в час 5 видео по моим расчетам можно сделать.

Платить могу из расчета 5 уе за час труда. 3 видео = 5уе прмерно

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
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