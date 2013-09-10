Видео-обзор

Ищем украинского бьюти-блоггера (желательно с каналом на ютуб)!

Нужен видео-ролик с обзором продукта.

Спец. эффектов, анимаций и т.д. не нужно.

Просто человек (желателньо девушка) в любой местности (в комнате у себя дома, напрмиер), которая рассказывает о продукте и его основных зарактеристиках.

Продолжительность видео 2-3 минуты.

Продукт дадим бесплатно, цену услуги - предлагайте, рассмотрим.