Нужен видеомонтаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок270 просмотров

Здравствуйте. Нужен исполнитель на задание.

Суть такая. Это подарок от девушки своему парню на день рождения.

По сути это несколько клипов смонтированных в единый фильм на 40-50 минут.

Фото, отснятые видеоматериалы и музыка под монтаж будут даны заранее.

Сценарий следующий:

Вступление - названия фильма.

1) Сонтрованный ролик из фото под музыку. на 2-3 минуты.

Далее будет монтаж видео. Видео включает съемку открытой тренировки по единоборствам (боевому самбо).

Внутри тренировки будет разминка, 3 показательных боя, поздравления отдельно от коллег вначале, и награждение участников и общее поздравление в конце.

По клипам сценарий такой:

2) Разминка. под музыку. Нарезанное и смонтированное видео. 3-5 минут.

3) один Бой с именником - полностью. минимум монтажа - просто с наложенной фоновой музыкой. и 2 других боя примерно также, что неинтересно можно вырезать. Также с музыкальным фоном. 15-25 минут.

В эпизодах части 2 и 3 можно использовать вставки из проф. боёв М1 (Федора Емельянко в частности).видеоматериалов по ним в сети достаточно.

4) Торжественное Награждение. 1 минуту. Смонтированное под музыку.

5) Далеее Поздравления имениника с минимумом монтажа и музыки. Сначала отдельные(перед тренировкой) потом общее в конце тренировки.

6) Поздравление от девушки. Таким же образом.

Титры:

В ролях:

Съемка видео будет происходить 5 октября. Монтаж нужно сделать в течении 2-х дней.

Оплата вебмани или яндекс деньгами. В качестве гарантии могу сделать перевод с кодом протекции.

БЛ вебмани 185 , персональный атестат.

Порядок такой. 6-го передаю материала через файлообменник.

Делаете монтаж. После завершенич - заливаете на видеохостинг тестовую версию для просмотра. Корректируем что то, если нужно.

После оплата. И Заливаете полностью весь фильм в высоком качестве на файлообменник для скачивания.

Сейчас нужно определиться со стоимостью - Предложения оставляйте с указанием своих контактов и портфолио.

Наличие портфолио обязательно.

14 лет назад
artekas
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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