Нужно снять и смонтировать видеоролик похожий на этот: http://www.theultimatefishscaler.com/index.htm только с нашей рыбочисткой и на русском языке. Нужна цена за видео ролик От нас рыба, рыбочистка и др. От вас ...
Нужен видеомонтаж
Здравствуйте. Нужен исполнитель на задание.
Суть такая. Это подарок от девушки своему парню на день рождения.
По сути это несколько клипов смонтированных в единый фильм на 40-50 минут.
Фото, отснятые видеоматериалы и музыка под монтаж будут даны заранее.
Сценарий следующий:
Вступление - названия фильма.
1) Сонтрованный ролик из фото под музыку. на 2-3 минуты.
Далее будет монтаж видео. Видео включает съемку открытой тренировки по единоборствам (боевому самбо).
Внутри тренировки будет разминка, 3 показательных боя, поздравления отдельно от коллег вначале, и награждение участников и общее поздравление в конце.
По клипам сценарий такой:
2) Разминка. под музыку. Нарезанное и смонтированное видео. 3-5 минут.
3) один Бой с именником - полностью. минимум монтажа - просто с наложенной фоновой музыкой. и 2 других боя примерно также, что неинтересно можно вырезать. Также с музыкальным фоном. 15-25 минут.
В эпизодах части 2 и 3 можно использовать вставки из проф. боёв М1 (Федора Емельянко в частности).видеоматериалов по ним в сети достаточно.
4) Торжественное Награждение. 1 минуту. Смонтированное под музыку.
5) Далеее Поздравления имениника с минимумом монтажа и музыки. Сначала отдельные(перед тренировкой) потом общее в конце тренировки.
6) Поздравление от девушки. Таким же образом.
Титры:
В ролях:
Съемка видео будет происходить 5 октября. Монтаж нужно сделать в течении 2-х дней.
Оплата вебмани или яндекс деньгами. В качестве гарантии могу сделать перевод с кодом протекции.
БЛ вебмани 185 , персональный атестат.
Порядок такой. 6-го передаю материала через файлообменник.
Делаете монтаж. После завершенич - заливаете на видеохостинг тестовую версию для просмотра. Корректируем что то, если нужно.
После оплата. И Заливаете полностью весь фильм в высоком качестве на файлообменник для скачивания.
Сейчас нужно определиться со стоимостью - Предложения оставляйте с указанием своих контактов и портфолио.
Наличие портфолио обязательно.
Заявки фрилансеров
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