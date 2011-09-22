Нужен видеомонтаж

Здравствуйте. Нужен исполнитель на задание.

Суть такая. Это подарок от девушки своему парню на день рождения.

По сути это несколько клипов смонтированных в единый фильм на 40-50 минут.

Фото, отснятые видеоматериалы и музыка под монтаж будут даны заранее.

Сценарий следующий:

Вступление - названия фильма.

1) Сонтрованный ролик из фото под музыку. на 2-3 минуты.

Далее будет монтаж видео. Видео включает съемку открытой тренировки по единоборствам (боевому самбо).

Внутри тренировки будет разминка, 3 показательных боя, поздравления отдельно от коллег вначале, и награждение участников и общее поздравление в конце.

По клипам сценарий такой:

2) Разминка. под музыку. Нарезанное и смонтированное видео. 3-5 минут.

3) один Бой с именником - полностью. минимум монтажа - просто с наложенной фоновой музыкой. и 2 других боя примерно также, что неинтересно можно вырезать. Также с музыкальным фоном. 15-25 минут.

В эпизодах части 2 и 3 можно использовать вставки из проф. боёв М1 (Федора Емельянко в частности).видеоматериалов по ним в сети достаточно.

4) Торжественное Награждение. 1 минуту. Смонтированное под музыку.

5) Далеее Поздравления имениника с минимумом монтажа и музыки. Сначала отдельные(перед тренировкой) потом общее в конце тренировки.

6) Поздравление от девушки. Таким же образом.

Титры:

В ролях:

Съемка видео будет происходить 5 октября. Монтаж нужно сделать в течении 2-х дней.

Оплата вебмани или яндекс деньгами. В качестве гарантии могу сделать перевод с кодом протекции.

БЛ вебмани 185 , персональный атестат.

Порядок такой. 6-го передаю материала через файлообменник.

Делаете монтаж. После завершенич - заливаете на видеохостинг тестовую версию для просмотра. Корректируем что то, если нужно.

После оплата. И Заливаете полностью весь фильм в высоком качестве на файлообменник для скачивания.

Сейчас нужно определиться со стоимостью - Предложения оставляйте с указанием своих контактов и портфолио.

Наличие портфолио обязательно.