Нужно в нижней части видео поставить логотип и надпись. а также убрать звуковое шипение, если это возможно Предложениях укажите цену. вот ссылка на видео ...
Промо-ролик для релиза инфо-продукта в сфере SEO
Образец- http://www.youtube.com/watch?v=icqHRM_WdvM
Продолжительность- до 2 мин
Тема- новый уникальный пошаговый алгоритм альтернативного продвижения сайтов в поисковой выдаче+ бонус- алгоритм раскрутки роликов в YouTube
Задание: ролик под ключ.
Текст и примерный сценарий предоставлю.
Оплата- ЯД без П/О
Рассмотрю все варианты и предложения.
Заявки скрыты.
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