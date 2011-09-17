Требуется отредактировать ролик .avi

Имеется ролик 10 секунд, его нужно обрезать до 5 и кое-что изменить в дизайне:

1. обрезать до 5 секунд - убрать первую часть (там где наш ролик с сайта)

2. сразу появляется вторая часть (текст), только текст на белом фоне ярко-зелеными буквами, поверху текста идут слоны черные в зеленой окантовке

3. потом сразу фото: только нужно обрезать балкон сверху, фон - вместо черного зеленый (или лучше белый?) стрелка вверху красная и "мигает и прыгает" справа налево, а внизу под фото выстреливает из центра и замирает текст: адрес, телефон, сайт www.lombard96.ru

Интересует стоимость.