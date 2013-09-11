Нужны подобные видеоролики

Требуется делать подобные ролики http://ihero2012.com Добавьте свое фото и увидите ролик.

Можно использовать разные темы. Поздравления с Днем Рожденья, с 8 марта, с 23 февраля, Я Герой и т.д. Смысл в том, чтобы в ролике были места, куда можно будет добавлять свое фото, имя и т.д.

Ролики должны быть продолжительностью в среднем 3 минуты.

Ищу предложения следующего характера:

Стоимость видеоролика

Стоимость видеоролика с озвучкой (музыка, диктор) Диктор на английском языке, т.к.это будет не для Российского рынка.

Создание подобного сайта с подключением платежных систем Visa, SMS и т.д.

Больше всего интересует сайт "под ключ".

Жду предложений! Обязательно указывайте что можете предложить и стоимость.