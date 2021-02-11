Озвучить текст (ДЕВУШКА) (10минут записи примерно)

Добрый день!

Ищу ДикторКУ, необходимо сделать озвучку видео (зачитать сценарий, получится примерно озвучки на 10 минут) для видео на Женскую тематику (про одежду, всякие характеристики, размеры и просто всякое в общем))

Пожалуйста Цену и примеры присылайте СРАЗУ (либо прикрепляйся в отзыве на заявку, либо в ЛС)

Цену пожалуйста НЕ завышайте, давайте будем рациональны, озвучка видео на 10 минут, это максимум 30 минут работы для нормального диктора - я не компания чтобы раскидываться огромными бюджетами))) + от Вас и не требуется совсем идеального исполнения, мелкие косяки в озвучке Допустимы