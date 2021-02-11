Озвучить текст (ДЕВУШКА) (10минут записи примерно)

ВидеомонтажЗакрыт21 заявка1207 просмотров
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Добрый день! 

Ищу ДикторКУ, необходимо сделать озвучку видео (зачитать сценарий, получится примерно озвучки на 10 минут) для видео на Женскую тематику (про одежду, всякие характеристики, размеры и просто всякое в общем)) 

Пожалуйста Цену и примеры присылайте СРАЗУ (либо прикрепляйся в отзыве на заявку, либо в ЛС) 

Цену пожалуйста НЕ завышайте, давайте будем рациональны, озвучка видео на 10 минут, это максимум 30 минут работы для нормального диктора - я не компания чтобы раскидываться огромными бюджетами))) + от Вас и не требуется совсем идеального исполнения, мелкие косяки в озвучке Допустимы 

3 года назад
guest_15682541492148
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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