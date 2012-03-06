Поправить титры и звук в видеоролике

$250
ВидеомонтажЗакрыт5 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть две задчи по работе с видеороликом:

1) Работа с графикой

Заменить английские надписи на русские. Русский текст мы предоставляем. Часть надписей выполнена в виде простых титров, часть включена в видеоконтент, то есть двигается вместе с анимацией, расположена на объектах и т.п.

2) Работа со звуком.

Ролик озвучен. Необходимо осуществить некоторую редакцию существующей озвучки, а именно; убрать английскую речь, которая в данный момент звучит фоном. Оставить оригинальные звуки, такие как щелчки, хлопки, звуки закрывающейся двери и т.п.

Файл русской озвучки есть в mp3

При успешном выполнении данной задачи возможно дальнейшее регулярное сотрудничество.

Предложения и вопросы по мылу: [email protected]

12 лет назад
Fedoss
Федор 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переделать видеоролик

    Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Смонтировать видео

    Есть около 30 детских домашних видеозаписей общей длительностью около 1 часа. Нужно сделать небольшой фильм с музыкальным сопровождением (7-8 песен) Под каждую песню определённый отрывок видео. Ну и несколько текстов для описания.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видео-ролик о интернет-магазине icomp.kz

    $100

    Нужно сделать рекламный ролик для ТВ о новом интернет магазине www.icomp.kz, пока временно сайт находится по адресу store.icomp.kz. ролик должен быть ярким и заряжающим. Нужно выделить преимущества интернет магазина, можно одним абзацем, креативность приветствуется 1) Доступность Чтобы ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Престижная презентация автопарка (срочно)

    Видео презентация. АВТОКОМПЛЕКС (автосервис, продажа подержанных авто и т.д.) необходимо сделать престижную, качественную работу. Съемка, монтаж с элементами оформления (графика). Территориально г. Долгопрудный, Московской обл.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный ролик из фото + текст

    $100

    Рекламный ролик около 30 сек. Тематика: Оперативная полиграфия, печать на сувенирной продукции, изготовление календарей, меню для кафе и т.д. Весь смисок во вложении

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ролик 90сек - срочно

    Нужен видеоролик в таком стиле: http://vimeo.com/21607521 http://vimeo.com/10584393 Цена и сроки? Оплата яндекс до отсылки исходника!

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видео-отчет о проекте.

    Промышленный объект сдан в эксплуатацию. Требуется создать презентацию не более 5ти минут: "Идея+Концепция проектирования. Строительство и оснащение. Запуск в работу и обслуживание". Исходные материалы: графические файлы генпланов и планировок, фотографии, 3D графика. Видео: по согласованному сценарию выполняется запись ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад