Поправить титры и звук в видеоролике

Есть две задчи по работе с видеороликом:

1) Работа с графикой

Заменить английские надписи на русские. Русский текст мы предоставляем. Часть надписей выполнена в виде простых титров, часть включена в видеоконтент, то есть двигается вместе с анимацией, расположена на объектах и т.п.

2) Работа со звуком.

Ролик озвучен. Необходимо осуществить некоторую редакцию существующей озвучки, а именно; убрать английскую речь, которая в данный момент звучит фоном. Оставить оригинальные звуки, такие как щелчки, хлопки, звуки закрывающейся двери и т.п.

Файл русской озвучки есть в mp3

При успешном выполнении данной задачи возможно дальнейшее регулярное сотрудничество.

Предложения и вопросы по мылу: [email protected]