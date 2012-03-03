Смонтировать видео

Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...
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Есть около 30 детских домашних видеозаписей общей длительностью около 1 часа. Нужно сделать небольшой фильм с музыкальным сопровождением (7-8 песен) Под каждую песню определённый отрывок видео. Ну и несколько текстов для описания.
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