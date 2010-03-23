Простой монтаж видео роликов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок263 просмотра

Есть видео ролики упражнений (5 штук) по несколько секунд каждый.

Нужно их склеить в требуемом порядке. Перед роликами вставить картинку-заставку (есть готовая), а между роликами вставить текст (пояснения к упражнениям).

Позже будет еще несколько аналогичных заказов.

15 лет назад
Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$10
1 день
Александр оперативно выполнил задание согласно моим требованиям. Буду обращаться еще!
Приятно работать с этим человеком!Надеюсь на сотрудничество

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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