Простой монтаж видео роликов

Есть видео ролики упражнений (5 штук) по несколько секунд каждый.

Нужно их склеить в требуемом порядке. Перед роликами вставить картинку-заставку (есть готовая), а между роликами вставить текст (пояснения к упражнениям).

Позже будет еще несколько аналогичных заказов.