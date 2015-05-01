Нужен видеоролик (в интернете не будет использоваться в дальнейшем, может у вас есть уже готовый какой нибудь ролик) в котором несколько трехмерных объектов перемещаются. С использованием освещения и теней. (Потом по этому ролику я буду ...
Рекламный ролик из фотографий +текст
Необходимо создать запоминающийся рекламный ролик кафе-бара для Большого экрана (уличного) с текстом
хронометраж 15 секунд
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
На постоянную основу требуется специалист по видеосъемке небольших роликов краш-тестов защищенных телефонов. Интересует полный цикл- от написания сценария ( возможно совместно с заказчиком) до предоставления готового ролика.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать фирменную заставку для видео компаний на основе логотипа, чтонибудь не совсем сложное но в тоже время эффектно.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать видео-инструкцию с качественной озвучкой. Предмет инструктирования - личный кабинет на сайте, а точнее, оформление заказа со сложным набором опций. Я предоставлю тестовый аккаунт, список действий и пояснения к ним (где и что ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать видеоролик, сочетающий как презентацию сервиса, так и краткую инструкцию по началу его использования. Приблизительный сценарий и текст предоставим. Длительность - от минуты до двух. От вас - работа с графикой и озвучка. ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт10 лет назад
Видеоролик до 30 секунд на тему отдыха. ТЗ под запрос. Заинтересованы в постоянном сотрудничестве.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Добрый день, необходимо видео с отзывом клиентам о продаваемом нами материала. Исполнителей у данного задания может быть много, так как видео нужно много.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть видеоролик с русскими субтитрами (см. принт). Необходимо заменить субтитры (12 штук), на английские. Русские потереть.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени. Нужно склеить нарезанные куски видео в одно целое.Видеомонтаж32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен видеоролик на 1-1,5 минуты. Анимационный. В таком стиле: https://www.youtube.com/watch?v=1tV_pKmL12Y Мы предоставляем текстовку, под которую нужно подобрать графику. Ролик должен быть динамичным, в деловом стиле.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад