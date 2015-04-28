Видеоролик анимация 1 мин

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Закрыт12 заявок254 просмотра

Нужен видеоролик на 1-1,5 минуты. Анимационный. В таком стиле:

https://www.youtube.com/watch?v=1tV_pKmL12Y

Мы предоставляем текстовку, под которую нужно подобрать графику.

Ролик должен быть динамичным, в деловом стиле.

10 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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