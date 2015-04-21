Видео отзыв

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Закрыт10 заявок161 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо записать на свою веб-камеру (видеокамеру) «живой» отзыв.

Хронометраж до 30 секунд. Тематика бизнес.

Стоимость и сроки.

10 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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