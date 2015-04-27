Видео ролик о семинарах

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Завершен9 заявок303 просмотра

смонтировать интересный презентационный ролик под описание http://shop-deko.ru/page/o-seminarakh на 2-3 минуты из 3-4 отрезков видео с семинаров.

10 лет назад
shop-deko
Иван 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Toliays
59 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$11
2 дня
Быстро, четко, привлекательные цены. Спасибо за изготовленный ролик. Буду обращаться с новыми заказами.
Очень приятно сотрудничать с Соломкиным Иваном (shop-deko). Внимательно отсматривает работу, делает точные замечания по улучшению результата. Всё очень хорошо! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Toliays
59 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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