Разработка инфографики, рекламный ролик о компании 25 сек.

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок174 просмотра

Подробности в ТЗ во вложении.

10 лет назад
u820737
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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