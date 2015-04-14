Заменить тексты, и озвучить видеоролик

Задача состоит в том, чтобы заменить на русские тексты в самом видео (надписи) и сделать озвучку на русском языке.

Перевод предоставлю. Видео доступно только по ссылке в ютубе - http://www.youtube.com/watch?v=VjAGd_CdMIs

Жду предложений по стоимости и сроку.