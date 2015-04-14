Требуется Дудл-видео для SEO-компании.

Интересуют сроки, примеры, цены.

Вариант 1.

От Вас сценарий, видео, озвучка - сроки и цена?

Вариант 2.

От нас сценарий - от Вас видео, озвучка - сроки и цена?

Это может быть не обязательно дудл, может у вас есть примеры интересного видео (2-3 минуты), которое будет интересным и продающим! Спасибо.