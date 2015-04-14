Здравствуйте, нужен человек для записи отзывы о проекте. Примерный сценарий имеется. Запись должна быть сделана к четвергу. Обязательное условие - громкий звук и хороший задний фон (не на фоне старых обоев. Желательно рядом с компьютером). ...
Дудл-видео
Требуется Дудл-видео для SEO-компании.
Интересуют сроки, примеры, цены.
Вариант 1.
От Вас сценарий, видео, озвучка - сроки и цена?
Вариант 2.
От нас сценарий - от Вас видео, озвучка - сроки и цена?
Это может быть не обязательно дудл, может у вас есть примеры интересного видео (2-3 минуты), которое будет интересным и продающим! Спасибо.
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