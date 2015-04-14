Видео-презентация

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок262 просмотра

Здравствуйте, фрилансеры

Нужно сделать качественную видео-презентацию для этого сайта: http://goo.gl/0QnJGc

Презентация должна показать все плюсы и уникальность этого сервиса, а так же простоту использования и выгодность.

На данном этапе связь через сайт

Оплата через Я-деньги

Жду предложений, заранее спасибо!

10 лет назад
Igor_Alex33
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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