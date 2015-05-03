Все было норм, пока не вылетел пару раз файнал кат сегодня во время монтажа, в итоге на 96 % встает при рендере и выдает ошибку "...failed" и так потом по новой, может кто-нить может в ...
Сделать ролик для некоммерческого проекта
ТЗ, сценарий обсудили
Начало сценария
До предпоследнего кадра ролик черно-белый
Думаешь о контрацепции? Молоденькая девушка задумалась. Над головой «загораются и гаснут» вопросики.
Надоели проблемы с кожей? Разглядывает прыщики на лице в зеркало
Мучают болезненные менструации? Лежит на диване, на боку, поджав ноги, держась за живот.
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