Здравствуйте, фрилансеры Нужно сделать качественную видео-презентацию для этого сайта: http://goo.gl/0QnJGc Презентация должна показать все плюсы и уникальность этого сервиса, а так же простоту использования и выгодность. На данном этапе связь ...
Видеоролик.
Анимационный ролик секунд на 30-60 для первой страницы сайта.
Примеры с расценками обязательны.
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