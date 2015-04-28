Смонтировать видео

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен20 заявок320 просмотров

Необходимо смонтировать видео. Это видеоряд, сопровождающийся стихотворением, которое рассказывает ребенок. Материалы - 12 звуковых файлов и примерно 20 видеофайлов (порядка 12 эпизодов, к каждому свой видеоряд и звук). Звуковые файлы и видео пронумерованы по порядку. Звуковые файлы почти готовые (чуток обрезать, подровнять по громкости). Каждое видео содержит набор дублей, надо выбрать наиболее удачный дубль и его использовать.

10 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад
$130
2 дня
Прекрасная работа! Прям супер, спасибо!
Благодарю за приятное сотрудничество и быструю оплату! Замечательный человек и ответственный заказчик! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад

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