Собрать ролик безбашенного взвода с Гонки героев.

Привет коллеги!

Есть видео с двух камер GoPro c гонки героев.

Одна камера около 1 часа видео со шлема, вторая камера отрывками с палки.

Есть 1 ньюанс - на первой камере видео с формате 4:3, во второй скорей всего широкоформатное.

Собственно надо собрать ролик минут на 5 с самым эффектными моментами этой гонки под веселую бодрую музыку)

От вас жду две цены:

1. сколько будет ролик на 5 минут просто нарезка крытух моментов, примерно как тут - https://vimeo.com/126016094

2. что-нибудь интересное с эффектами, замедлением, примерно как тут - https://vk.com/videos-57722658

примеры видосов ещё тут - https://vk.com/videos-57722658

Спасибо за внимание, жду предложений.