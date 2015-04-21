Здравствуйте! Необходимо записать на свою веб-камеру (видеокамеру) «живой» отзыв. Хронометраж до 30 секунд. Тематика бизнес. Стоимость и сроки.
Собрать ролик безбашенного взвода с Гонки героев.
Привет коллеги!
Есть видео с двух камер GoPro c гонки героев.
Одна камера около 1 часа видео со шлема, вторая камера отрывками с палки.
Есть 1 ньюанс - на первой камере видео с формате 4:3, во второй скорей всего широкоформатное.
Собственно надо собрать ролик минут на 5 с самым эффектными моментами этой гонки под веселую бодрую музыку)
От вас жду две цены:
1. сколько будет ролик на 5 минут просто нарезка крытух моментов, примерно как тут - https://vimeo.com/126016094
2. что-нибудь интересное с эффектами, замедлением, примерно как тут - https://vk.com/videos-57722658
примеры видосов ещё тут - https://vk.com/videos-57722658
Спасибо за внимание, жду предложений.
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