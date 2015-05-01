Отзыв от девушки

Нужен видеоотзыв (только стройная девушка/женщина), которая

расскажет подробно по тексту (текст предоставляется) в течение 4-5 минут

о том, как она похудела благодаря нашему курсу.

Видео должно быть в довольно хорошем качестве, поэтому у вас

должна быть хорошая камера. При записи должен быть отличный фон, дикция

а также уверенный голос. (детали обсудим с кандидаткой)

Принимаются только девушки, которые могут отлично подать

себя на камеру, а также уверенно вести себя перед камерой.

Готовы рассмотреть запросы о взятии на постоянную работу, если

ваш отзыв будет отличным.