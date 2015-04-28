Создать видеоролик (презентация/инструкция) по заданному сценарию

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок209 просмотров

Необходимо создать видеоролик, сочетающий как презентацию сервиса, так и краткую инструкцию по началу его использования.

Приблизительный сценарий и текст предоставим. Длительность - от минуты до двух. От вас - работа с графикой и озвучка.

Оставляйте заявки, пожалуйста.

10 лет назад
saband
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать видеоролик

    Нужен видеоролик (в интернете не будет использоваться в дальнейшем, может у вас есть уже готовый какой нибудь ролик) в котором несколько трехмерных объектов перемещаются. С использованием освещения и теней. (Потом по этому ролику я буду ...

    3ds Max
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Видеотзыв о материале

    $20

    Добрый день, необходимо видео с отзывом клиентам о продаваемом нами материала. Исполнителей у данного задания может быть много, так как видео нужно много.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Видеоролик анимация 1 мин

    Нужен видеоролик на 1-1,5 минуты. Анимационный. В таком стиле: https://www.youtube.com/watch?v=1tV_pKmL12Y Мы предоставляем текстовку, под которую нужно подобрать графику. Ролик должен быть динамичным, в деловом стиле.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Снять вирусный видеоролик

    Сценарий Место: Бардель, кафе, без широкого обзора интерьера - мельком. Персонажи - мужчина (20-40 лет), сутенер (мужчина или девушка), девушки 5-6 (можно только ноги). Сюжет - Мужчина заходит в бар, ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимированный видеоролик 5-6 сек.

    Необходимо сделать заставку к видео. 5-6 сек. Тематика: продажа металлоискателей, пневматики. Варианты сценария либо предлагаете вы, либо используете мой. Мой вариант. Есть логотип (прикреплен к проекту). Анимационный герой, в камуфляже например, ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отзыв от девушки

    Нужен видеоотзыв (только стройная девушка/женщина), которая расскажет подробно по тексту (текст предоставляется) в течение 4-5 минут о том, как она похудела благодаря нашему курсу. Видео должно быть в довольно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Смонтировать видео

    $120

    Необходимо смонтировать видео. Это видеоряд, сопровождающийся стихотворением, которое рассказывает ребенок. Материалы - 12 звуковых файлов и примерно 20 видеофайлов (порядка 12 эпизодов, к каждому свой видеоряд и звук). Звуковые файлы и видео пронумерованы по порядку. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад