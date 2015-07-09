Разработать видеоролик

Нужен видеоролик (в интернете не будет использоваться в дальнейшем, может у вас есть уже готовый какой нибудь ролик) в котором несколько трехмерных объектов перемещаются. С использованием освещения и теней. (Потом по этому ролику я буду выполнять работу по оценке сложности качества и временных затрат).

Тематика: произвольная.

Длина ролика – не менее 2 минут (30 кадров в секунду) с разрешением кадров

не менее 640*480.

Среда проектирования – Сarrara Studio pro, SGI Alias Maya, Softimage XSI или

3DS Max