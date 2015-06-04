Видео-инструкция по пользованию личным кабинетом на сайте + озвучка

Необходимо создать видео-инструкцию с качественной озвучкой.

Предмет инструктирования - личный кабинет на сайте, а точнее, оформление заказа со сложным набором опций. Я предоставлю тестовый аккаунт, список действий и пояснения к ним (где и что нажать), базовый текст (можно будет его улучшить в тех местах, где исполнитель сочтет нужным).

Соответственно, нужно сделать видео (запись с экрана + базовые эффекты, где-то приближение крупным планом, где-то акцент на действии, например, нажатии кнопки) и озвучить его.

Ориентировочная длительность - от 1 до 2 минут.

Пожалуйста, оставляя заявку, указывайте ориентировочную стоимость.