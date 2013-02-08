Ролики для youtube

Есть видео,http://files.mail.ru/562070FA0550446A9968A413D021B227, надо его изменить, что бы в видео фигурировала только наша компания «ИнтерКом" Чехов http://files.mail.ru/D17867C07CA74DC8BF384E8BF1473ECC, лишние реквизиты сторонней компании удалить. Наш логотип и под логотипом телефон 8-916-177-00-70
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой бюджет составляет $ 30. Я ищу тех, кто может сделать как больше видео для этого бюджета, насколько возможно.
Они должны быть HD для YouTube (1280x720 пикселей), сделаны в Camtasia Studio 7.1 (проект можно экспортировать В меню Файл - Экспорт в ZIP), так что я смогу редактировать видео с выносками и прочим. Голос или музыка не требуется, только звук кликов, длина 30-120 секунд. Пример того, что мне нужно.
Видео об извлечении имейлов с веб-сайтов при помощи epochta Extractor.видео, Т.е. надо продемонстрировать как она действительно извлекает имейлы, по крайней мере, несколько сотен писем в час. Конечно видео должно быть отредактированным, сокращено до 1-2 минут .Каждое видео должно быть посвящено одному сайту
Вот наглядный пример http://www.youtube.com/watch?v=dLZNvvA0Ev8
Вы можете использовать бесплатную пробную версию epochta Extractor http://www.epochta.ru/download/load.php?extractor.exe
Демо не может сохранять электронные письма, надо просто показать как она извлекает. Язык сайта должен быть русский.Таким образом, вы делаете то же видео, как в примере выше,только с другим русскоязычным сайтом. Надо показать процесс извлечения, выноски, где это необходимо, масштабирование, чтобы объяснить что именно происходит на экране.
Сообщите мне, как много видео вы можете сделать за эту сумму. Если мне понравится результат, то я, вероятно, закажу больше за более высокий бюджет.
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